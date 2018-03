S. Caetano: Anaílson deve ganhar vaga Depois de ser o principal responsável pela vitória do São Caetano sobre o Paysandu ao marcar os dois gols do jogo, o meia-atacante Anaílson espera, com otimismo, a confirmação para ser o titular do time contra o Figueirense, do mingo, em Florianópolis, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entraria no lugar de Marcinho, que está machucado, mas tem ainda a concorrência de Deni e de Mateus. Humilde, o ex-garoto pobre do interior do Maranhão parece saber que a sua hora está chegando. "Sempre respeitei a posição do técnico (Mário Sérgio), mas continuei treinando para mostrar que tenho condições de ser titular ou de ajudar o time em todos os jogos", explicou. Mário Sérgio, porém, evita comentar sobre o time, numa atitude já costumeiro e que ele mantém para dificultar o trabalho do adversário. Enquanto Anaílson espera ganhar uma vaga no ataque ao lado de Adhemar, o lateral-esquerdo Zé Carlos deve mesmo retornar ao time depois de dois jogos ausente por contusão. No último jogo, o zagueiro Gabriel foi improvisado na posição. O volante Marco Aurélio também foi liberado pelo departamento médico, mas deve ser opção no banco de reservas porque, segundo o técnico, "Mineiro e Ramalho estão num ritmo de jogo mais forte". Além disso, Marlon e Luis Carlos Capixaba, após cumprirem suspensão, estão à disposição da comissão técnica. Com 10 pontos, o São Caetano defenderá a nona posição contra o lanterna Figueirense, que só soma quatro pontos.