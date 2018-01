S. Caetano anuncia acerto com Edílson Preocupado com a má campanha no Campeonato Brasileiro, em 11º lugar, com 14 pontos, a diretoria do São Caetano resolveu contratar o polêmico meia Edilson. A expectativa é pela presença do jogador, nesta terça-feira pela manhã, no clube para realizar exames médicos e assinar contrato. A dúvida se deve ao fato dele não se apresentar ao Cruzeiro-MG, há duas semanas, tendo adiado várias vezes o acerto. Depois disso, Edilson tentou acertar com o Brasiliense-DF, onde está atuando o amigo Vampeta, mas acabou rejeitado pelo presidente Luiz Estevão. Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira na Copa de 2002, o atacante de 34 anos ficará no Azulão até o f inal do Campeonato Brasileiro. Após uma bateria de exames médicos na manhã de terça-feira, o "Capetinha" já deverá participar do treino à tarde. Se tudo der certo, ele poderá até estrear contra a Ponte Preta, sábado, no ABC, quando o Azulão tentará se re abilitar das derrotas para Santos e Internacional. O baiano Edilson da Silva Ferreira começou a carreira na pequena cidade paulista de Tanabi, em 1991, e de lá, foi para o Guarani, onde explodiu no ano seguinte. Em 1993, integrou o timaço do Palmeiras montado pela multinacional italiana Parmalat onde se sagrou bicampeão paulista e brasileiro em 1993 e 1994. Do Parque Antártica, foi para o Benfica-POR e para o Kashiwa Reysol-JAP. Na volta ao Brasil, defendeu o Corinthians, sendo campeão paulista em 1997 e bi no brasileiro em 1998 e 1999, além do Mundial da FIFA em 2002. Edilson saiu brigado do Parque são Jorge em 2000 e foi para o Flamengo, onde ficou pouco tempo, tendo depois defendido o Cruzeiro em 2002 e o Vitória, no ano passado.