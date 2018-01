S. Caetano anuncia substituto de César O São Caetano apresentou nesta terça-feira pela manhã, o lateral-esquerdo Paulo César Martins, ex-Santa Cruz-PE, como seu último reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele chega ao clube com a difícil missão de substituir a César, vendido para a Lazio, da Itália, por US$ 5 milhões. O jogador de 31 anos não escondeu a satisfação de atuar no clube que tem sido destaque nacional nas recentes temporadas. "Jogando em São Paulo terei mais chances de mostrar meu futebol", comentou sem esconder sua confiança, tanto que já participou dos tr einos com os novos companheiros. Paulo César começou sua carreira no Aimoré-RS, passando ainda por Coritiba, Grêmio, Paraná e Náutico. Em São Paulo já defendeu três clubes: América de Rio Preto, Rio Branco de Americana e Ponte Preta. Seu último clube foi o Santa Cruz, onde conquistou o vice-campeonato estadual. O último reforço do São Caetano tem como principal característica o apoio ofensivo, apresentando algumas deficiências na marcação. Em princípio, ele vai brigar pela posição com Bill, contratado junto ao Ceará. Para o técnico Jair Picerni, o novo reforço vai fortalecer o elenco que está em fase final de preparação para o Brasileiro. Antes deles, já tinham chegado no estádio Anacleto Campanella, o veterano Muller, ex-Corinthians, os atacantes Sandro Gaúcho, do Santo André, e Renatinho, do São Paulo; o meia Anaílson, destaque do Rio branco de Americana, e Ênio, do Mogi Mirim.O time co ntinua fazendo amistosos.Depois de empatar com o Botafogo-RJ, em 1 a 1, o São Caetano vai enfrentar o Guarani, nesta quarta-feira, em Campinas. "Estes jogos são importantes, porque podemos testar algumas mudanças", disse Picerni. A direção do clube confirmou também a permanência do zagueiro Lê no time para o segundo semestre. Emprestado pela Matonense, ele chegou a ser anunciado como reforço do Santa Cruz. Na realidade havia ainda uma pendência na negociação, uma vez que o presid ente do clube do interior, Aparecido Galli, queria vender seu passe, mas no final concordou com a cessão até o final do Brasileiro. A estréia do São Caetano será contra o Bahia, dia 1º de agosto, em Salvador.