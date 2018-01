S. Caetano aposta em jovem revelação O jovem meio-campista Fabinho, de 20 anos, recém-promovido das categorias de base do São Caetano, pode ser o novo titular do time para o jogo contra o São Paulo, domingo, no Morumbi. Isso acontece porque o meia Aílton está sendo poupado dos treinos por causa de forte dores musculares. O departamento médico do clube não confirma se o jogador estará ou não em campo no final de semana. Fabinho foi a grande sensação do jogo-treino do São Caetano diante do Osasco. Jogou com personalidade chegando, inclusive, a marcação de dois gols na vitória de 4 a 1. "Se o professor precisar de mim estarei à disposição. Entrar no time numa hora dessas é uma excelente oportunidade para mostrar trabalho", comenta. O técnico Jair Picerni ficou satisfeito com o rendimento do jovem atleta, mas não diz se ele jogará. "Vou esperar o Aílton. Se ele não jogar, tenho também outras opções", afirma. As outras opções a que se refere o treinador são os meias Márcio Griggio e Marlon. A definição do time titular só deve sair na sexta-feira, após o coletivo marcado para a tarde no estádio Anacleto Campanella. O único desfalque é o zagueiro Daniel, suspenso. Dininho será seu substituto.