S. Caetano apresenta Quadros e Russo O volante Bruno Quadros foi apresentado nesta segunda-feira em São Caetano do Sul como o quinto reforço do São Caetano para a temporada 2002. Antes dele, o atacante Somália, o volante Marcos Senna e o meia Marco Aurélio já haviam sido contratados. O lateral Russo também está contratado, devendo se apresentar nesta terça-feira. Bruno Quadros foi revelado pelo Flamengo e depois de um início promissor pelo time carioca foi emprestado para vários clubes, não se destacando em nenhum. Ele chega para substituir Marlon, que foi negociado com o futebol russo por R$ 2 milhões. Sua última equipe foi o Sport-PE, durante o Campeonato Brasileiro. Ele já treina com o restante do elenco, que se reapresentou nesta segunda-feira, no estádio Anacleto Campanella, para a realização da pré-temporada, com início marcado para esta terça-feira, em Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Antes da viagem, outros dois jogadores devem se juntar à delegação: o meia Adãozinho e o lateral-direiro Russo. O primeiro não se reapresentou com o restante do elenco em razão de problemas particulares e o segundo só definiu sua transferência para o São Caetano nesta segunda-feira. Russo estava no Santos e chega para substituir Mancini, que retornou ao Atlético-MG, dono do seu passe. Mancini, ao lado de Magrão, são os únicos titulares do time vice-campeão brasileiro que não irão continuar no clube em 2002.