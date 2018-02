S. Caetano arranca empate contra Inter O São Caetano apenas empatou com a Inter de Limeira por 2 a 2, neste sábado à noite, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP), voltando a decepcionar sua torcida. Mesmo assim, o resultado teve uma sensação de reação, porque o time do ABC chegou a estar perdendo por dois gols de diferença. Este foi o primeiro empate do São Caetano no Campeonato Paulista, onde acumula seis vitórias e cinco derrotas, se mantendo provisoriamente no sexto lugar, com 19 pontos. O time de Limeira continua em 18.º lugar, agora com nove pontos, mas ainda ameaçado de rebaixamento. Estranhamente, o São Caetano começou o jogo nervoso e seus defensores cometeram dois pênaltis esquisitos ainda nos primeiros minutos deixando o adversário abrir ampla vantagem no placar. O primeiro gol foi marcado por Alexandre Salles aos 17 minutos, depois que o zagueiro Douglas, que derrubou Laerte dentro da área. Aos 22 minutos, Gustavo foi descuidado ao entrar de sola no atacante Duda e o árbitro novamente marcou pênalti. Izaías cobrou, aos 23 minutos, fazendo 2 a 0, com direito a salto mortal na comemoração. Atrás no placar, o São Caetano só ameaçou numa cabeçada de Márcio Mixirica, defendido pelo goleiro Carlos Carioca. No segundo tempo, o time da casa voltou para o tudo ou nada com o atacante Edu Salles entrando no lugar do volante Paulo Miranda. Com cinco minutos, Anaílson deixou o campo para a entrada de Fábio Pinto. A Inter, por sua vez, fez a opção errada ao apenas se defender. Assim se deixou envolver pelo São Caetano que diminuiu aos 11 minutos, quando o juiz anotou uma mão na bola do zagueiro Milton do Ó. Marcinho cobrou bem o pênalti: 2 a 1. A partir daí, a pressão foi total. O empate saiu aos 29 minutos, quando Fábio Pinto fez o cruzamento, a defesa falhou e Edu Salles ficou livre para tocar de cabeça: 2 a 2. A Internacional continuou sem alternativa ofensiva, mas conseguiu se fechar e impedir a derrota. Na próxima rodada, o São Caetano vai enfrentar o União São João, dia 19, em Araras, enquanto a Internacional receberá a Ponte Preta, em Campinas, também no sábado.