S. Caetano bate Paraná com gols de Warley No sufoco, na persistência, com dois gols marcados no final do jogo. Assim o São Caetano se reabilitou dentro do Campeonato Brasileiro ao vencer o Paraná, por 2 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Anacleto Campanella. O herói da tarde foi o atacante Warley que entrou no segundo tempo e marcou os gols da vitória. O São Caetano recuperou a oitava posição, com 48 pontos, enquanto o Paraná continua com 42, em 14º. Pressionado por quatro derrotas consecutivas, três pelo Brasileiro (Paysandu, Figueirense e Atlético-MG) e outra pela Copa Sul-Americana, para o Santos, o São Caetano entrou em campo disposto, mas com muita ansiedade. Curiosamente o time entrou em campo vaiado pela pequena torcida presente. O técnico Tite fez sua parte, escalando dois atacantes - Adhemar e Somália - além de colocar Capixaba como ala direito, deixando para Mineiro e Marco Aurélio a missão de fechar a marcação no meio campo. O Paraná foi um time medroso, sem força no contra-ataque, sentindo muita a falta do meia Caio, substituído pelo veterano Maurílio. Mesmo assim, o time do ABC só teve uma chance real aos 18 minutos, num chute de fora da área de Capixaba, que bateu no pé da trave. Depois assustou com dois chutes de longa distância de Adhemar. A situação só melhorou no segundo tempo, quando Warley entrou no lugar de Somália. O time passou a usar mais a velocidade, principalmente pelo lado direito. Só que os gols demoraram para sair. O primeiro aconteceu aos 30 minutos, quando Marcinho chutou, o goleiro espalmou e o oportunista Warley só completou. Ele mesmo fechou o placar aos 43 minutos, aproveitando de cabeça o cruzamento de Capixaba. A vitória foi sofrida, mas justa. O São Caetano volta a jogar pelo Brasileiro no próximo sábado, em casa, diante da Ponte Preta. Antes, porém, vai enfrentar o Santos, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro. No primeiro jogo, o Azulão perdeu por 1 a 0. O Paraná tentará a reabilitação contra o Flamengo, no Rio, no dia 5, domingo.