S. Caetano busca saída para voltar vencer Antes do início dos treinos desta terça-feira, o técnico Tite se reuniu com os jogadores do São Caetano para analisar em grupo a situação incômoda do time provocada por três derrotas consecutivas, duas pelo Campeonato Brasilei ro e outra pela Copa Sul-Americana. A conclusão foi a seguinte: o time precisa se concentrar mais, manter a calma e cada jogador dar um pouco mais de si para que o Azulão possa voltar a vencer. "Quando as coisas não andam dentro da normalidade é preciso um pouco de doação de cada jogador", apregoa o técnico, lembrando também outro problema: a ansiedade dos jogadores em marcar gols pode estar atrapalhando nas conclusões. Todas estas situações também foram levadas para o treino técnico tático, visando o jogo diante do Atlético Mineiro, quinta-feira, em Belo Horizonte, pela 32ª rodada do Brasileiro, onde o time tenta esquecer as derrotas para Paysandu, 1 a 0, em Belém, e Figueirense, por 2 a 0, no ABC. A idéia é pensar na Copa Sul-Americana depois, porque o jogo de volta com o Santos, Na Vila Belmiro, será dia 1º de outubro. No primeiro confronto, no ABC, os santistas venceram por 1 a 0. Para o jogo contra o Atlético não existe nenhum problema de contusão ou suspensão. Tite ainda não definiu se vai manter a mesma formação. Mas Marlon pode retornar à lateral direita no lugar de Ângelo. No ataque, Somália deve continuar como titular.