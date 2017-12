S. Caetano: Chamusca evita especulação O eventual convite do Cruzeiro para que o técnico Péricles Chamusca deixe o São Caetano em 2005 não o tirou de seu objetivo principal, neste momento, que é brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas devido as especulações, o assunto acabou sendo tema obrigatório na apresentação do elenco nesta terça-feira pela manhã no estádio Anacleto Campanella, no ABC. Temendo que a história afetasse o alto astral do grupo, o técnico fez questão de esclarecer o assunto. "Tenho contrato com o São Caetano até dezembro de 2005. Meu principal interesse é seguir na briga pelo título", explicou o treinador, que recusou um convite para trabalhar no Flamengo, antes de ir para o São Caetano. Ele decidiu ficar em São Paulo, estava no Santo André, porque os cariocas não deram um aval bancário antes do acerto. Coincidentemente, o Cruzeiro foi a última vítima do Azulão no ABC, perdendo por 4 a 1, sábado à tarde, na oitava vitória consecutiva em casa do atual campeão paulista. O time mineiro já estaria atrás de um substituto para Marco Aurélio Moreira. O sonho de ser campeão ficou mais próximo, uma vez que agora ocupa a terceira posição, com 74 pontos, ao lado do Palmeiras. Entretanto, no número de vitórias, o São Caetano leva vantagem: 22 contra 21. "Temos que continuar pensando neste no título. Acredito em nossas forças", completou o treinador. Para o próximo jogo, contra o Internacional, domingo, no estádio Beira-Rio, Chamusca não poderá contar com o lateral-esquerdo Triguinho, suspenso pelo terceiro amarelo. Para sua vaga, o treinador ainda não adiantou quem será o substituto, mas existe a possibilidade do meia Éder ser improvisado na posição. A outra alternativa é a improvisação de Ceará com a entrada de Jonas pelo lado direito.