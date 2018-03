S. Caetano chega e sonha com o título Os jogadores do São Caetano desembarcaram na manhã desta quinta-feira no aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo, depois de 10 horas de viagem desde a Cidade do México, onde, na noite de terça-feira conseguiram uma vaga na final da Libertadores da América ao empatarem por 1 a 1 com o América do México. Apesar do longo tempo de viagem os jogadores não demonstraram cansaço. Segundo eles, a alegria pela classificação supera a maratona de viagens. Os jogadores foram informados sobre o adversário da final (o Olímpia, do Paraguai, que eliminou o Grêmio nos pênaltis) , ainda no avião. "O pessoal estava ligando o tempo todo para o Brasil para saber o resultado", explicou o meia Robert. Para o volante Marcos Senna, será preciso muito cuidado com o time paraguaio. Segundo ele, o Olímpia é um time de tradição neste tipo de competição e sempre joga bem em casa. Mesmo assim, ele garante que os jogadores do São Caetano estão confiantes no título. Os atletas receberam um dia de folga e só voltam a treinar nesta sexta-feira.