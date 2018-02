S. Caetano: cinco sonham com seleção Apesar de ser respeitado em todo Brasil e até fora dele, o São Caetano ainda carrega o estigma de ser um time pequeno. Nem por isso deixa de pensar grande. A comissão técnica e a diretoria esperam com expectativa a convocação da seleção brasileira, nesta quarta-feira, para a Copa América. Todos no clube acham que o Azulão deveria ter, pelo menos, um representante na lista que Carlos Alberto Parreira vai divulgar nesta quarta-feira à tarde. Candidatos ao posto não faltam. Começa pelo goleiro Sílvio Luiz, que já teve uma chance na seleção olímpica. Mas passa pelo zagueiro Dininho, há sete anos no clube, e sempre cobiçado pelos concorrentes. O volante Mineiro, que foi convocado três vezes na época em que o técnico era Émerson Leão, também é apontado como "selecionável" por sua regularidade na primeiro semestre. Sem contar o lateral Anderson Lima e o meia-lateral Gilberto. Para o técnico Muricy Ramalho "qualquer um destes pode vestir a camisa da seleção". Ele acredita que seria um prêmio para o clube. "Todo mundo fala que temos um dos melhores elencos, então não será novidade ter alguém na seleção", complementou. O time continua treinando para enfrentar o Coritiba, domingo, no Paraná. Nesta terça-feira houve treinos em dois períodos. Pela manhã, somente físico com um treino de resistência e velocidade. À tarde treinos técnicos, com muitas finalizações e cruzamentos. A programação da semana prevê treinos apenas à tarde na quarta, em dois períodos na quinta e somente à tarde na sexta-feira, quando será realizado o coletivo apronto. Os treinamentos estão sendo realizados no Clube Fundação, uma vez que o gramado do estádio Anacleto Campanella passa por reforma. O volante Fábio Santos, emprestado ao Nacional da Ilha da Madeira não treina com o elenco desde a semana passada. O time terá desfalque de dois titulares: os laterais Anderson Lima e Triguinho, suspensos. E também as ausências de dois reservas: Gustavo e Somália, ambos suspensos. Se não houver surpresa, Ceará entrará na lateral direita e Márcio Alexandre na lateral-esquerda.