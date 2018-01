S. Caetano contrata atacante Brandão O atacante Brandão, de 21 anos, é o último reforço do São Caetano para a disputa do Torneio Rio-São Paulo e da Copa Libertadores da América. Ele foi apresentado nesta sexta-feira, em São Caetano do Sul. Sua contratação foi um pedido do técnico Jair Picerni, que o viu jogando durante o Torneio de Verão realizado no Paraná em janeiro, quando Brandão marcou três gols com a camisa do Iraty-PR. Revelado pelo Coritiba, Brandão também teve passagem pelo União Bandeirante. "Sou um jogador de presença de área, com bastante movimentação. Minha principal arma é o cabeceio", disse o atacante. Ainda sem contar com Brandão, o São Caetano enfrenta o Guarani neste domingo. A única novidade entre os titulares com relação ao time que perdeu para o Palmeiras na última rodada deve ser o retorno do zagueiro Daniel, que estava com a seleção brasileira. Com isso, Serginho volta ao meio-de-campo, com Daniel formando dupla com Dininho. Nesta sexta-feira, o São Caetano trabalhou em dois períodos, mas Picerni preferiu não confirmar seus titulares. "Talvez faça algumas mudanças. Estes primeiros jogos estão servindo para acertar o time", finalizou o treinador.