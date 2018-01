S. Caetano contrata o volante Ramalho A diretoria do São Caetano continua trabalhando em silêncio e não divulgando seus reforços para a temporada de 2003. Mas um nome praticamente definido é do volante Ramalho, que estava atuando no Bahia. O jogador deve assinar contrato nos próximos dias. Ramalho está no Bahia há dois anos e se destacou como líder do time comandado por Candinho no último Campeonato Brasileiro. O novo reforço do Azulão tem 24 anos mas com boa dose de experiência. Defendeu o Corinthians (1996 e 1997), Sãocarlense (1999), São José (1998-2000 e 2002) e Internacional (2001). Nas últimas duas semanas ele participou de uma série de exercícios de recuperação na clínica Phsio Sport, em Campinas, do fisioterapeuta Nivaldo Baldo. "Tive um entorse simples no joelho. Já estou totalmente recuperado", justificou. Outro jogador já contratado pelo São Caetano é o lateral direito Rafael, do Guarani, envolvido na troca por empréstimo com o meia Esquerdinha, que acertou com o clube de Campinas.