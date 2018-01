S. Caetano dá folga a jogadores Líder isolado do Grupo 3 do Campeonato Paulista com seis pontos, o São Caetano vai ter um final de semana tranqüilo: de folga na tabela, verá de camarote o confronto de seus adversários. O técnico Mário Sérgio reconhece que os jogadores estão se empenhando ao máximo e por isso, segundo ele, merecem o domingo de folga. "Mesmo porque o grupo é muito consciente, realizamos uma boa pré-temporada e estamos bem preparados para os próximos jogos", resume otimista. O interesse do técnico neste sábado, estará voltado para o jogo entre Botafogo e Corinthians, porque o time do Parque São Jorge será o próximo adversário, dia 9, no Pacaembu. Até lá, três jogadores vão ganhar ritmo e condicionamento: o volante Mineiro, o meia Marcinho e o atacante Robert, estes dois últimos estavam na seleção brasileira Sub-23, no Catar. Os jogadores ganham folga neste sábado e se apresentam segunda-feira no estádio Anacleto Campanella. À tarde seguem para São Luis do Maranhão, onde quarta-feira enfrenta o Sampaio Correa, pela Copa do Brasil.