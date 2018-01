S. Caetano decide futuro no ABC Último colocado do Grupo 7 da Taça Libertadores da América, o São Caetano decide nesta sexta-feira, às 20 horas, no Estádio Anacleto Campanella, contra o Defensor, do Uruguai, o seu futuro na competição continental. O time de Jair Picerni precisa vencer os três jogos que lhe resta para chegar à segunda fase sem depender de resultados.