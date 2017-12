S. Caetano define estratégia de defesa O São Caetano já tem a estratégia de defesa definida no processo movido na Justiça Desportiva para investigar a morte do zagueiro Serginho. Ameaçado de perder 24 pontos por, supostamente, ter omitido o problema cardíaco do jogador e inscrevê-lo na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o clube vai atacar o relatório apresentado pelo auditor Luiz Geraldo Lanfredi no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O advogado João Zanforlin, contratado pelo clube paulista, pretende desqualificar o artigo 214 (incluir um atleta que não tenha condição legal de participar de partida) - um dos quais o São Caetano foi denunciado. Além disso, vai demonstrar que o relatório traz argumentações ?inconclusas?. ?Se o artigo (214) for considerado para este caso, o Atlético-PR deveria ser rebaixado imediatamente?, diz ele, referindo-se ao atacante Washington, que tem problemas cardíacos e continua jogando normalmente. ?Com um agravante: o Atlético-PR sabe do problema já há muito tempo?, acrescenta. Mas Zanforlin quer mesmo é contestar o relatório de Lanfredi. Segundo ele, não existe um documento sequer comprovando que o jogador tinha um problema grave e que não podia jogar por causa disso. ?No início ele (o relator) diz que o jogador teria sido informado ?pessoalmente? do problema. Em seguida, afirma que há ?sinais? de que o São Caetano teria sido informado, ou ainda, que haveria ?indícios? de que Nairo (Ferreira, presidente do São Caetano) sabia do problema?, diz o advogado. Para ele, a acusação precisaria apresentar um documento demonstrando de maneira incontestável que o jogador estava impossibilitado de jogar. ?Algo tão grave assim não pode ser tratado de maneira informal. Era o tipo de coisa que teria de haver um documento, com protocolo e tudo. Se existisse um documento assim, o São Caetano jamais iria escalar o jogador?, acrescentou. Zanforlin diz que pretende ainda requisitar depoimentos de pessoas próximas a Serginho. ?Até a mulher dele declarou que não sabia do problema. A mãe dele também, além de outros jogadores?. ARMAÇÃO - O advogado diz não acreditar na tese de armação para beneficiar clubes do Rio - especialmente Flamengo e Botafogo - ameaçados pelo rebaixamento. ?Não vejo armação. Até porque, se houver, vamos ter de fechar o futebol brasileiro. Mas não acredito. Com toda essa onda de moralização não é mais possível falar em armações?, disse. O clube ainda não foi notificado formalmente sobre o julgamento. Isso só deverá ocorrer a partir da semana que vem, quando a denúncia for oferecida oficialmente. O Artigo 214 determina que o clube perca o dobro do número de pontos previstos no regulamento da competição para o caso de vitória, além de multa entre R$ 5 mil e R$ 50 mil. Se perder os 24 pontos na tabela de classificação, o São Caetano passaria de 74 para 50 pontos e, da briga pelo título, passaria a lutar para não cair.