S. Caetano descansa antes da decisão Sem muito mais trabalho a ser feito antes da disputa da primeira partida da final da Copa Libertadores da América, os jogadores do São Caetano participaram apenas de um treino físico leve pela manhã deste sábado no próprio estádio Anacleto Campanella. Depois foram liberados e têm retorno marcado para a segunda-feira cedo. O terá atividades segunda e terça-feira em dois períodos, mas apenas treinos de manutenção. A viagem para Assunção acontecerá na terça-feira à noite, em vôo fretado. O time só deve ter uma mudança em relação ao que empatou em 1 a 1 com o América, na Cidade do México, pelas semifinais. O lateral direito Russo, após cumprir suspensão automática, voltará no lugar do volante Marlon, que atuou improvisado. A confirmação disputa da finalíssima, dia 31 de julho, contra o Olímpia, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, já foi definida e só falta ser oficializada pela Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol. Quem garante é o presidente do clube do ABC, Nairo Ferreira de Souza. A adoção do Pacaembu foi unânime entre dirigentes, membros da comissão técnica e jogadores. De forma geral, a opinião é de que o aconchegante Pacaembu permite um contato mais direto com a torcida, ao contrário do Morumbi. O Azulão não poderá decidir em seu estádio, o Anacleto Campanella, que só comporta 25 mil torcedores. O regulamento da Libertadores exige um estádio com capacidade mínima para 40 mil. Mas para o técnico Jair Picerni ainda é cedo para pensar no último jogo. "Vamos caminhar passo à passo. Primeiro, vamos nos concentrar no jogo lá no Paraguai, depois vamos pensar no jogo daqui", reforça.