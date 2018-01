S. Caetano descarta empate pela vaga Nem o fato de ter assegurado a melhor campanha na fase inicial do Campeonato Paulista parece tirar a disposição do técnico Mário Sérgio, do São Caetano, em valorizar todos os seus adversários. Não é diferente com o Palmeiras, com quem decidirá uma vaga nas quartas-de-final do Paulistão, quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. Mesmo podendo empatar, o Azulão promete buscar a vitória. ?Time que joga para empatar sempre perde. Então, vamos jogar para vencer, mas sabendo que o regulamento nos permite a vantagem de atuar apenas por um simples empate", disse. Ele garantiu que seus jogadores ganharam muita confiança após as seis vitórias conquistadas até agora e que a tendência é um crescimento ainda maior de produção. Sobre o adversário, ele acha muito perigoso. Antes da definição, Mário Sérgio tinha deixado bem claro que preferia enfrentar o Santos. Ele vê muitas qualidades e perigo no Palmeiras. "É um time que está em plena evolução e que acaba entrando em campo sem tanta responsabilidade. Vai ser um jogo muito difícil". Se é difícil para o São Caetano, com certeza, será muito mais complicado para o Palmeiras. Há quase um ano o time não perde em seu estádio, passando por duas competições: o Campeonato Brasileiro e, agora, o Campeonato Paulista. A última derrota aconteceu pela Copa Libertadores, dia 10 de abril, contra o Cerro Porteño, do Paraguai, por 1 a 0. Desde então foram 20 jogos, com 17 vitórias e apenas três empates. Com relação ao time, todos os jogadores estarão à disposição. Muitos deles foram poupados na goleada sobre o Marília, por 5 a 1. Embora deva continuar armando o time no esquema 3-5-2, a escalação sairá só mesmo antes da partida, um critério já adotado há muito tempo pelo treinador.