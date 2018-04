S. Caetano descarta escalar time misto O São Caetano não vai poupar seus principais jogadores para o jogo contra o Coritiba, quinta-feira, às 21h15, na capital paranaense, na sua estréia dentro da Copa Sul-Americana. A decisão é do técnico Péricles Chamusca, satisfeito com a produção do time nos últimos jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Ele justificou sua decisão elogiando o elenco: "Temos em mãos um grupo exemplar de jogadores. Como todos já estão adaptados ao nosso esquema de trabalho, a diferença entre um ou outro jogador, que entra ou sai do time, não é sentida". Entendendo que o ti me pode encarar as duas competições ao mesmo tempo, em princípio, Chamusca não vai mesmo poupar ninguém. Assim ele pode até repetir a mesma escalação que conseguiu empatar com o Juventude, por 2 a 2, em Caxias do Sul, no domingo. O time continua com 40 p ontos, em oitavo lugar. Nesta segunda-feira à tarde, os jogadores que não atuaram realizaram um coletivo contra o Osasco, que disputa a Copa FPF. O Azulão venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Lúcio Flávio e Marcelo Mattos. O elenco volta aos treinos nesta terça-feira à tarde, quando participará de um treino tático, seguido de coletivo. Na quarta-feira de manhã haverá novo treino e à tarde a delegação viaja para Curitiba.