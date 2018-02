S. Caetano e Bota perdem mandos de jogo São Caetano e Botafogo foram punidos nesta sexta-feira pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD, com perdas de mando de jogo em conseqüência de incidentes registrados na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paulista perdeu o mando de um jogo e recebeu multa de R$ 50 mil, por incidentes na partida contra o Santos, no estádio Anacleto Campanela, quando um torcedor invadiu o campo. O clube vai recorrer da decisão ao pleno do tribunal. ?Acredito que no STJD nós sejamos absolvidos porque os auditores pensam diferente do pessoal da 4ª Comissão?, disse o advogado do São Caetano, João Zanforlin. ?Para o STJD, se o clube identificou e prendeu o torcedor, cumpriu o seu papel e foi o que nós fizemos,? acrescentou. O Botafogo, por sua vez, foi punido com a perda de dois mandos - por conta de incidentes verificados na partida contra o Corinthians. Além da perda de mando, o clube carioca terá de pagar multa de R$ 60 mil. O Boatafogo também poderá recorrer da decisão. Se forem condenados também em segunda instância, os clubes terão de cumprir a pena em jogos da Copa do Brasil de 2005. A 4ª Comissão deverá julgar ainda nesta sexta, o técnico Emerson Leão, do São Paulo. O treinador é acusado de ofensas ao árbitro-auxiliar, na partida contra o Flamengo, no Morumbi, também pela penúltima rodada do Brasileiro.