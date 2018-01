S. Caetano e Palmeiras estudam troca-troca Se Adhemar reclama de não ser utilizado pelo técnico Mário Sérgio no São Caetano, o colombiano Muñoz reclama do tratamento que vem recebendo no Palmeiras. Para acabar com a insatisfação dupla, uma troca envolvendo os dois jogadores pode acontecer nos próximos dias. Depois de ver frustradas as negociações com França, do Bayer Leverkusen, da Alemanha, e Guilherme, do Atlético-MG, o presidente Mustafá Contursi estaria de olho em Adhemar para atender um pedido de Jair Picerni. O atacante do time do ABC, que no último sábado completou cem dias sem marcar gols, poderia ser envolvido em uma troca com Muñoz, que já estaria mantendo contatos telefônicos com o técnico Mário Sérgio. "Já pedi a contratação do Muñoz umas 200 vezes, mas do lado do Palmeiras parece inviável. O Mustafá disse que ele é inegociável", explicou o treinador do São Caetano, afirmando que não veria problemas em uma troca com Adhemar. Depois de vencer o Corinthians, por 1 a 0, o São Caetano entra a semana de olho no Santos. O jogo foi antecipado para sábado à tarde à pedido do adversário que vai disputar a semifinal da Copa Libertadores, dia 18, em Medellin.