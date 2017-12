S. Caetano enfrenta desafio na Argentina Para manter vivo o sonho de conquistar o título da Taça Libertadores da América, o São Caetano terá que derrubar o atual campeão mundial interclubes, o Boca Juniors, nesta terça-feira à noite, às 21 horas, em Buenos Aires. Quem vence r este jogo garantirá sua presença nas semifinais, uma vez que houve empate sem gols no primeiro jogo, no ABC, na semana passada. Outro resultado igual levará a decisão para os pênaltis. O técnico Muricy Ramalho garante que seu time está preparado para enfrentar tudo que for possível e imaginável na Argentina. "Todos sabem que a Libertadores é uma guerra, que tem catimba, que tem pressão da torcida e muito mais. Mas ninguém vence sem jog ar futebol e temos bola para voltar de lá com a vaga nas mãos", comentou o técnico ainda no embarque da delegação, domingo à noite. O clima hostil já era esperado no lendário estádio "La Bombonera", vetado na última semana, e não deve ser diferente no Estádio Avellaneda, do Racing. "Eles vão jogar na cidade deles, com apoio da torcida, enfim, estão em casa, num estádio ou no outro", diz o goleiro Sílvio Luiz. Muricy Ramalho garante que seu time não ficará apenas na defesa, porque teme ser sufocado pela pressão adversária. Mas não faz segredo sobre a maneira como o Azulão vai se posicionar dentro de campo: "Vamos nos defender e esperar o momento certo para usa r o contra-ataque, porque temos que ter a consciência de que podemos vencer. Se não der, vamos para os pênaltis, mas também com a maturidade já mostrada pelo elenco em outros jogos importantes", completou. Sistema de jogo - Quando fala em contra-ataque, Muricy deixa no ar a grande chance de promover uma mudança no ataque. No primeiro jogo, começou com Somália e Fabrício Carvalho, dois homens de choque. Agora deve tirar Somália para a entrada de um velocist a, provavelmente Euller. Warley seria a opção para o segundo tempo, mesmo porque é rápido e faz bem as penetrações. O próprio Somália ficaria como opção em caso de necessidade de forçar o jogo aéreo. O time atuará no esquema 4-4-2 e com três volantes: Marcelo Mattos, Mineiro e Fábio Santos. Com relação à marcação, a eficiência demonstrada no primeiro jogo é apresentada como modelo. "Tudo funcionou bem: não demos espaço, evitamos os cruzamentos e fica mos atentos no jogo aéreo", diz o zagueiro Dininho. O meia Gilberto acha que desta vez "o Boca terá que sair mais para o jogo e abrirá mais espaços para nosso contra-ataque". Mesmo assim, os laterais, Ânderson Lima e Triguinho, terão que "descer só na bo a", segundo recomendação do treinador. "Será um jogo de xadrez, mas temos todas condições para buscar a vaga", afirma o zagueiro Serginho, que não costuma ter medo de cara feia. A expectativa da comissão técnica é que o cansaço natural provocado pela maratona de jogos neste primeiro semestre seja superado pela importância do jogo. Com a vitória de 3 a 2 sobre o Vasco da Gama, domingo, no ABC, o Azulão completou 30 jogos na tempo rada. Neste jogo, porém, todos jogadores considerados titulares foram poupados. O único presente foi o volante Marcelo Mattos. Os jogadores reconheceram o gramado do Avellaneda nesta tarde e não se queixaram de nada. "O campo é bom ou ruim para os dois", avisa o experiente Ânderson Lima.