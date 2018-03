S. Caetano enfrenta o líder Flamengo O São Caetano esquece, por apenas um dia, a semifinal e a chance de chegar à final da Taça Libertadores para tentar contra o Flamengo, neste sábado, às 16h, uma vaga na segunda fase da Copa dos Campeões. O jogo, transmitido pela SporTV , será disputado no Estádio Castelão, em Fortaleza, e o time paulista precisa somar pontos para continuar na competição. Antes desta última rodada, o Azulão divide a segunda posição com o Goiás, empatados com três pontos. Enquanto o São Caetano mede forças com o time carioca, líder com seis pontos, o Goiás enfrenta o Atlético-PR, sem nenhum ponto e sem chances de classificação . Além do número de pontos, a vaga pode ser definida até mesmo no saldo de gols. Neste critério, o time paulista leva vantagem sobre o time goiano - zero contra dois gols negativos. "Mas não temos que pensar nisso. Vamos jogar para vencer e bem", garante o técnico Jair Picerni, sempre com seu discurso otimista. A preocupação agora é vencer o desgaste com as seguidas viagens. A delegação chegou à capital cearense apenas nas primeiras horas desta sexta-feira, ganhando folga pela manhã. À tarde, sob o comando do fisicultor Flávio de Oliveira, houve um trabalho físico leve seguido de um descontraído rachão. Mudanças - O meia-atacante Anaílson, com um entorse no tornozelo esquerdo, nem viajou. Seu lugar deve ser ocupado por Wagner. Na lateral direita, Marlon deve ser improvisado no lugar de Russo. Esta mudança já visa o jogo de volta pela Libertadores contra o América, quando Russo terá que cumprir suspensão automática por ter sido expulso no estádio Anacleto Campanella. Marlon já atuou nesta posição contra o Atlético-PR, na segunda rodada da Copa. Nenhuma outra mudança deve ser feita pelo técnico. Ele, porém, não confirmou a escalação do time. "Nosso objetivo é vencer e classificar", ratificou Picerni. Ele faz questão de ressaltar que a prioridade continua sendo a Taça Libertadores. A delegação retorna para São Paulo logo após o jogo em vôo fretado. A delegação viaja para a Cidade do México, domingo, com saída prevista para as 11h10. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, o São Caetano pode perder o segundo, na próxima terça-feira, por até um gol de diferença para chegar à final. Uma derrota por dois gols de diferença levará a decisão da vaga para a cobrança de penalidades máximas. O vencedor desta semifinal vai enfrentar Grêmio ou Olímpia do Paraguai. O time paraguaio saiu na frente ao vencer o Grêmio, por 3 a 2, em Assunção.