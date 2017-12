S. Caetano: folga para recuperar contundidos Sem jogo no meio de semana, o São Caetano espera aproveitar a folga para recuperar os jogadores machucados e que, segundo o técnico Tite, serão fundamentais tanto na campanha do Campeonato Paulista como na Taça Libertadores da América. O zagueiro Gustavo, recuperado de um lesão no joelho, voltou aos treinamentos leves. O atacante Warley, recuperado de luxação no ombro, já treina fisicamente, mas ainda sem bola, enquanto Euller faz exercícios físicos e não tem uma previsão de voltar a t reinar mais forte. O volante Mineiro, com entorse no tornozelo, ainda está entregue ao departamento médico. Para o jogo contra o Marília, domingo, o time não terá o volante Marcelo Mattos, suspenso com dois cartões amarelos. Por outro lado, Fábio Santos, após cumprir suspensão, tem seu retorno assegurado. O time, porém, só deverá ser definido no coletivo de sexta-feira. Como a semana é longa, a comissão técnica aliviou o ritmo de treinos, dando folga nas manhãs de quarta e quinta-feira.