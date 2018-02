S. Caetano: Futuro? Só após julgamento As decisões da diretoria e as eventuais mudanças no São Caetano para a próxima temporada serão tomadas somente a partir de quarta-feira, um dia após o julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Assim que tiver o resultado oficial, haverá uma reunião entre a diretoria para definir o futuro do técnico Péricles Chamusca e de alguns jogadores que terão os contratos vencidos no próximo dia 31 de dezembro. A princípio o treinador está mantido no cargo, mas existe a possibilidade dele sair. Algumas mudanças, porém, não são mais sigilosas. O atacante Euller deve sair, podendo ir para o Atlético-MG, enquanto o zagueiro Dininho, há sete anos no clube, deve ir para o Corinthians ou para o futebol japonês.