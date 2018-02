S. Caetano já sonha com Libertadores O elenco do São Caetano se apresentou nesta quarta-feira à tarde, no estádio Anacleto Campanella, após folgar durante as festas de carnaval. O descanso não era esperado, porque o time esperava disputar as semifinais do Campeonato Paulista, mas nos planos da comissão técnica, agora, está a fixação de um só objetivo: ultrapassar as próximas fases da Copa do Brasil. Na primeira fase, o Azulão eliminou o Sampaio Correa-PI, com uma goleada de 4 a 1. O adversário da segunda fase será o Botafogo-RJ, com o primeiro confronto no ABC, provavelmente dia 12 ou 13 de março. A diretoria continua na expectativa pela confirmação das datas. O técnico Mário Sérgio pretende nos próximos dias reanimar os jogadores para que esqueçam o Paulistão e tentem se recuperar na Copa do Brasil. Existe até um argumento muito forte: a competição é o caminho mais fácil para o Azulão disputar a Copa Libertadores. A maior ausência na apresentação foi o goleiro Sílvio Luis, que também não se justificou. Ele provavelmente será repreendido pelo técnico Mário Sérgio, que leva o grupo na tradicional linha dura. O elenco vai treinar quinta e sexta-feira em dois períodos, enquanto volta aos exercícios no sábado cedo. Ganha folga domingo e se apresenta segunda-feira, quando permanece concentrado para enfrentar a equipe carioca.