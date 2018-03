S. Caetano joga completo neste sábado O São Caetano enfrenta o Atlético Paranaense, neste sábado, às 16h, no Castelão, em Fortaleza, pela segunda rodada da Copa dos Campeões. O que poderia ser uma revanche das finais do Campeonato Brasileiro deve se transformar apenas num jogo sem maiores atenções. O time paulista está mesmo concentrando suas forças para as semifinais da Taça Libertadores, encarando este jogo apenas como um treino de luxo. Mas o técnico Jair Picerni surpreendeu ao escalar os titulares. A decisão foi tomada após uma reunião entre a comissão técnica e a diretoria. Picerni entende que o jogo terá um ritmo forte e que este fato poderá ser benéfico para os confrontos com o América do México, programados para os dia 9, no ABC, e dia 16, no México. Na verdade, tanto o técnico como a diretoria, não esperavam perder na estréia para o Goiás. "O time não foi bem, mas já conversamos com todos. Vamos buscar a vitória contra o Atlético", explicou Jair Picerni, que resolveu assumir o risco de perder algum jogador importante para as semifinais. Além da derrota inicial outro fator pesou bastante para a decisão de escalar os titulares: a permanência na capital cearense, por causa da falta de passagens aéreas. A idéia era antecipar o retorno para São Paulo dos jogadores considerados titulares. Parte dos 32 jogadores que estão em Fortaleza embarca domingo cedo. A exemplo do que aconteceu antes do jogo contra o Goiás, o técnico mantém uma dúvida no meio-campo. Se Anaílson for confirmado no setor, Wagner inicia no ataque. Mas caso Anaílson seja aproveitado no ataque ao lado de Somália, então fica aberta uma vaga no meio-campo para ser ocupada pelo volante Claudecir ou pelo meia Robert. Os dois times entram em campo em busca da reabilitação porque na rodada inaugural eles deixaram o campo derrotados. O São Caetano, vice-campeão brasileiro, perdeu para o Goiás, por 2 a 1, enquanto o Atlético, campeão brasileiro, caiu diante do Flamengo, por 1 a 0. Quem perder já se despede da competição. Na última rodada, dia 17, o São Caetano enfrenta o Flamengo.