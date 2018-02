S. Caetano joga de olho na liderança O São Caetano pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série A, nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio Anacleto Campanella, quando recebe o Juventude. A missão não é tão complicada, porque além de atuar em casa o atual campeão paulista não vai depender do número de gols marcados para superar os outros quatro times que já atingiram os 18 pontos. O Azulão tem 15 pontos e pode se igualar a Criciúma, Figueirense, São Paulo e Cruzeiro em pontos. Se vencer, também vai se igualar em número de vitórias, com cinco, e terá melhor saldo de gols. No momento, o time do ABC tem seis gols positivos, contra cinco do Criciúma e Figueirense, três do São Paulo e dois do Cruzeiro. Mas o técnico Muricy Ramalho não quer falar em favoritismo. "Futebol se ganha dentro de campo, com aplicação e muita determinação. Ninguém ganha na véspera e nem nas contas de números, que devem ser conseqüência do trabalho em campo", diz o técnico. Ele não precisa recordar tanto para expor seu pensamento aos jogadores. O time não conseguiu vencer o Palmeiras, domingo, em casa. A hipotética vantagem em casa, em princípio, não vale tanto. O estado do gramado ainda é muito ruim, porque a grama não está totalmente entrelaçada após uma rápida reforma realizada no começo do mês. "Do jeito que está, facilita a vida dos adversários que jogam na retranca", lembra o lateral direito Anderson Lima. Com relação ao time, porém, nenhuma preocupação. Mesmo não podendo contar com o zagueiro Dininho, que cumprirá suspensão por ter sido expulso domingo, Muricy Ramalho se mostra tranqüilo com as opções no elenco. "Tanto o Gustavo como o Thiago são ótimos jogadores e já estão acostumados ao nosso esquema de trabalho", explica o técnico que deve ficar mesmo com Gustavo. Este jogo ainda completará a terceira rodada. Na ocasião o São Caetano disputava a Taça Libertadores e a CBF preferiu adiar o confronto.