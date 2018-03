S. Caetano joga futuro na Libertadores O futuro do São Caetano na Copa Libertadores da América será decidido nesta sexta-feira. Para passar às oitavas-de-final, o time do ABC precisa derrotar o Defensor, em Montevidéu, e ainda torcer para que, no México, o Cruz Azul consiga vencer o Olmedo. Além de ter de contar com a sorte, o time brasileiro precisa driblar o desfalque de um de seus principais jogadores, o meia Esquerdinha, que sofreu uma lesão no joelho. Apesar de delicada, a situação não assusta o técnico Jair Picerni. "Temos condições de passar pelo Defensor e o Cruz Azul é superior ao Olmedo." A tática será a de sempre: força total no ataque. E Picerni espera que o adversário faça o mesmo. "Se eles resolverem arriscar mais, vão deixar a defesa mais exposta e permitir nossas avançadas." Logo depois de ter desembarcado no Uruguai, o Azulão pretendia fazer um treino de reconhecimento no Estádio Luiz Franzini, mas não foi possível. "Proibiram os treinos com chuteiras para não estragar a grama. Teríamos que usar tênis ou sapatilhas", explica Picerni, que foi obrigado a levar a equipe para outro local. Por ocupar o segundo lugar no Grupo 7, o Defensor não depende do resultado de outros jogos, precisando apenas de uma vitória simples sobre o São Caetano para passar a próxima fase. O maior problema do time uruguaio será a ausência do jogador Marcelo Tejera, considerado o "cérebro" da equipe, que sofreu uma contusão no pé.