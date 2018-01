S. Caetano leva susto, mas vence Vitória O São Caetano levou um grande susto, mas acabou vencendo o Vitória, por 2 a 1, de virada, neste domingo à tarde, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. A importante vitória manteve o time na sexta posição, agora com 24 pontos . O Vitória permanece com 18 pontos. Esta foi a terceira vitória consecutiva do Azulão, que antes tinha passado pelo Corinthians e pelo Santos, ambos por 1 a 0. Este novo triunfo não aconteceu com facilidade, mas foi plenamente merecido. O time dominou o adversário no primeiro tempo, mas levou um gol aos 46 minutos, com o artilheiro Nadson. No segundo tempo, o São Caetano voltou ainda mais na frente, diminuindo os espaços e criando chances. O técnico Mário Sérgio mudou o esquema 3-5-2 para 4-3-3 ao colocar o volante Mineiro no lugar do zagueiro Gustavo e tirar o ala Marlon para a entrada do atacante Adhemar. O nervosismo atrapalhou, mas a garra justificou a virada. A reação aconteceu muito rapidamente. Num chute forte de Marcinho, aos 32 minutos, o Azulão empatou. Um minuto depois Adhemar aproveitou o descuido da defesa para marcar o segundo gol. Há quatro meses ele não marcava um gol. Seu último gol tinha saída em 23 de fevereiro na goleada de 5 a 1 sobre o Marília, pelo Campeonato Paulista. No final do jogo ele roubou a cena nos vestiários: "Agora que a urucubaca acabou não tem mais para nin guém".