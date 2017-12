S. Caetano muda meio time e esquema A principal novidade no são Caetano para tentar segurar o líder Corinthians é o esquema tático. Há dez dias no clube, o técnico Levir Culpi deixou bem claro que gosta de usar o 4-4-2, não tão comum no Anacleto Campanella. Mas o técnico aproveitou as circunstâncias para colocar de lado o habitual 3-5-2. Nos últimos dias, sobraram problemas para Levir. Entre suspensos e contundidos, ele não poderá contar com mais de meio time. Zé Luís, Claudecir, Fábio Pinto e Canindé estão vetados pelo departamento médico. Na defesa, Gustavo e Douglas receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos, sendo substituídos pelo zagueiro Neto e pelo volante Pingo, que atuará no meio de campo. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Triguinho retorna de suspensão em lugar de Renaldo. O time foi confirmado após treino tático realizado pela manhã. As mudanças, porém, não parecem assustar o técnico que contabiliza uma derrota (3 a 2 para o Vasco) e um empate (1 a 1 com o Juventude). "Ainda estamos implantando os nossos métodos de trabalho. Mas acredito que poderemos apresentar um futebol mais convincente", disse o treinador, com um sorriso de esperança. O São Caetano é apenas o 11.º colocado, com 25 pontos ganhos, mas tem a seu favor os confrontos com o time do Parque São Jorge. Em 12 jogos, foram seis vitórias do São Caetano, três vitórias do Corinthians e três empates. "Infelizmente os números não entram em campo, mas de qualquer forma é algo favorável para nós", concluiu Levir Culpi.