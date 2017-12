S. Caetano muda técnico para ?retomar rumo? Sem querer, a mudança de técnicos do São Caetano correu paralelo a do Corinthians. Segundo o presidente do clube do ABC, Nairo Ferreira de Souza, às 13 horas da segunda-feira, ele e Tite se reuniram e decidiram pela rescisão do contrato. Até o final do dia, Tite era o candidato favorito para substituir Juninho, enquanto Nairo entrou em contato com Muricy Ramalho e fechou o acordo às 17 horas. No final do dia, Tite não acertou com o Corinthians ? seu provável destino é o futebol japonês ? e Muricy era anunciado como novo treinador do São Caetano. A apresentação da nova comissão técnica (acompanham o auxiliar Tata e o preparador físico Carlito Macedo) foi ontem, no estádio Anacleto Campanella, pela manhã. O desafio de Muricy é tão difícil quanto a de Oswaldo de Oliveira, novo técnico do Corinthians. Apesar de liderar o Grupo 1, da Libertadores, com três pontos ganhos (vitória sobre o The Strongest, 4 a 2), o São Caetano não está bem no Campeonato Paulista ? em seis jogos, uma vitória, quatro empates e uma derrota. A derrota para o Marília, domingo, foi a gota d?água para Tite. Para piorar, o próximo adversário é o Palmeiras, de Jair Picerni, sábado, no Anacleto Campanella. Nairo admitiu: ?Os resultados não estavam acontecendo e achamos que era a hora de fazer algo para acertarmos os rumos. Sentamos com o Tite e entendemos que a troca de técnico era a melhor solução para todos. Foi um acerto bilateral, sem multas para nenhuma das partes. Tite sai como um amigo.? A desilusão do dirigente se explica. O São Caetano fez contratações (trouxe, por exemplo, Ânderson Lima e Gilberto, do Grêmio) e a expectativa era que, com o elenco reforçado, o time poderia conquistar o primeiro título da sua história. Mas o desempenho irregular no Paulista abreviou a estada de Tite no ABC. A saída do treinador gaúcho pegou os jogadores de surpresa. Gilberto estava chateado: ?Meu crescimento como jogador foi sob o comando do Tite. Ele é um ótimo profissional, mas essa é uma decisão que cabe à diretoria.? Ânderson Lima concordou: ?Infelizmente, o técnico vive de resultados. Perdemos pontos importantes e agora sobrou para o técnico.? Na sua apresentação, nesta terça-feira, Muricy esbanjou otimismo. Falou o que os dirigentes queriam ouvir: ?Com o elenco que o São Caetano tem, vamos brigar pelos dois títulos (Paulista e Libertadores). Não será preciso priorizar uma ou outra competição.? Porém, para ?salvar? o Paulista, Muricy não pode pensar em outro resultado senão a vitória contra o Palmeiras. ?É bom começar o trabalho com um teste difícil como esse?, disse o treinador, que não vai usar a ?psicologia? para consertar a equipe até sábado. ?Sou um técnico de campo. Vamos trabalhar muito no campo. Menos conversa e mais trabalho?, receitou. Muricy acertou contrato até dezembro, com possibilidade de renovação por mais um ano. O treinador confirmou que o interesse do São Caetano por seu trabalho era antigo. Por isso o acerto foi rápido. ?É melhor assim, uma definição rápida. Eu pensava em voltar a trabalhar apenas no Brasileiro, mas como surgiu o convite, resolvi aceitar o desafio?, disse. O treinador volta ao futebol paulista depois de oito anos peregrinando pelo mundo. No ano passado, estava no Inter gaúcho, fez um bom Brasileiro, mas resolveu sair e ficar mais perto de sua família, que mora em São Paulo. ?Não sou mais um iniciante. Há momentos que o técnico tem de fazer suas opções. No Inter, montamos uma equipe para não cair e chegamos bem mais longe do que imaginávamos?, lembrou. Em relação ao suposto interesse do Corinthians, Muricy fez uma análise bem simplista: ?Há poucos técnicos disponíveis no mercado e meu empresário é o filho do Rivellino. É natural que nesses momentos de mudança de técnico, meu nome seja cogitado, mas nunca houve nenhum convite oficial.?