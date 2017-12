S. Caetano não muda para pegar o Vasco Mesmo tendo perdido os últimos dois jogos, para São Paulo e Botafogo, pelo mesmo placar de 1 a 0, o São Caetano deve manter, pela terceira vez seguida, a mesma formação para buscar a reabilitação diante do Vasco da Gama, domingo, às 16 horas, no Estádio Anacleto Campanella, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, o time jogou mal diante do São Paulo e perdeu com um gol contra do zagueiro Neto. O desempenho no Rio de Janeiro, quinta-feira, diante do Botafogo, foi considerada bom pelo técnico Jair Picerni, que lamentou apenas o fato do time não ter somado, pelo menos, um ponto. "Jogamos bem. Não adianta ficar mexendo muito no time, mesmo porque estamos escalando o que temos de melhor", explicou. Sem tempo de treinar, Picerni vai comandar um treino tático na manhã deste sábado sábado e depois iniciar o regime de concentração. Com 44 pontos, o São Caetano ocupa a 15ª posição e continua perto da zona de rebaixamento, o que deixa Jair Picerni bastante incomodado. "Precisamos vencer logo dois jogos para ninguém mais falar em rebaixamento porque o São Caetano é bem maior do que a turma pensa por aí".