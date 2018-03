S. Caetano perde, mas técnico não muda Nem a derrota por 3 a 0 e muito menos o mau futebol apresentado, em Florianópolis, contra o Figueirense, vão alterar as idéias do técnico Mário Sérgio, do São Caetano. Ele pretende escalar o time conforme o adversário, mesmo que tenha que deixar no banco de reservas alguns bons jogadores. O técnico foi muito criticado por ter colocado o volante Mineiro e o meia Anaílson na reserva na derrota para o ex-lanterna do Campeonato Brasileiro. Mineiro vinha sendo um dos principais destaques do time nos últimos jogos, mas só entrou quase na metade do segundo tempo no lugar de Marlon. Anaílson nem entrou, mesmo tendo marcado os dois gols da vitória sobre o Paysandu, na rodada anterior. "Escalo conforme a necessidade tática ou de acordo com a formação do adversário", reafirma Mário Sérgio que até defendeu a atuação do time. Para ele, o jogo foi equilibrado e a diferença ficou em cima dos erros na marcação. O objetivo agora será a recuperação diante do Atlético Mineiro, sábado, no estádio Anacleto Campanella. O Azulão tem 10 pontos e ocupa a 14ª posição.