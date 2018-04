S. Caetano pronto para pegar Coritiba Na volta dos jogadores do São Caetano aos treinamentos, nesta terça-feira à tarde, o técnico Péricles Chamusca deu indicações que não deve mesmo promover nenhuma mudança no time para a estréia na Copa Sul-Americana, quinta-feira à noite, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Existe apenas a expectativa no meio campo, na briga direta entre os volantes Paulo Miranda e Marcelo Mattos. Nos últimos dois jogos, Paulo Miranda ganhou a preferência. Participou da vitória sobre o Guarani, por 3 a 0, e também do empate em 2 a 2 com o Juventude, em Caxias do Sul. "O mais importante é que os jogadores estão conscientes da responsabilidade que eles têm nas duas competições, tanto no Campeonato Brasileiro como na Sul-americana. Se tudo der certo, podemos ter êxito nas duas disputas", diz Chamusca. Ele comandou treinos técnicos e táticos nesta terça-feira, deixando para a manhã de quarta-feira para um rápido coletivo. No Campeonato Brasileiro, o Azulão volta a jogar domingo, em casa, contra o Flamengo, defendendo a oitava posição, com 40 pontos.