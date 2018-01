S. Caetano quer jogadores do Ituano Enquanto os jogadores curtem férias, a diretoria do São Caetano continua se mexendo atrás de possíveis reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2003. Dentre os principais nomes estão dois ex-jogadores do próprio clube e que estão defendendo o Ituano: o zagueiro Vinícius e o lateral-esquerdo Lúcio são nomes que agradam ao técnico Mário Sérgio. Vinícius foi revelado pelo Ituano e, graças às boas atuações, acabou sendo emprestado ao time do ABC. Mesmo na reserva, a diretoria queria mantê-lo no elenco, mas o empresário Oliveira Junior, dono dos direitos federativos do jogador, não aceitou. Este ano acabou defendendo o Gama-DF no Campeonato Brasileiro e já retornou a Itu. Quem também já retornou foi Lúcio. Depois de um grande Paulistão e de boas apresentações no São Caetano, o atleta acabou sendo devolvido pelo mesmo motivo de Vinícius. "Os dois voltaram ao Ituano porque o São Caetano não quis comprá-los. Eles só saem daqui se alguém pagar por eles", explicou Oliveira. Certo, por enquanto, somente a contratação do lateral-direito Rafael, devolvido pelo São Paulo ao Guarani.