S. Caetano quer superar desconfiança O São Caetano contratou vários jogadores para a temporada 2003. A maioria é desconhecida da torcida e nem ao menos foi indicada pelo técnico Mário Sérgio - segundo o presidente Nairo Ferreira de Souza, o treinador apenas revelou as posições carentes do grupo. Por isso, a reformulação do elenco feita pela diretoria do clube já gera desconfiança na cidade. Entre os reforços estão jogadores pouco conhecidos, como os atacantes Rosinaldo, do Juventude, Daniel, do Atlético Sorocaba, Ferrari, do Mirassol, além do zagueiro Edson Batatais, do Botafogo de Ribeirão Preto. Em compensação, alguns deles já tem algum nome, como o meia-atacante Marcinho, ex-Corinthians, e os volantes Ramalho, Bahia, e Marco Aurélio, Palmeiras. A torcida teme que este grupo não consiga substituir o do ano passado, que levou o São Caetano ao vice-campeonato da Libertadores e perdeu, no segundo semestre, jogadores como Magrão, Adãozinho e Claudecir. O próprio Mário Sérgio evita comperações entre os dois times. Mas os novos jogadores do clube sabem que têm nas mãos a chance de provar que são uma aposta certa da diretoria.