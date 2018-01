S. Caetano: seriedade e planejamento Duas vitórias seguidas e a liderança do Grupo 3 do Paulista. Nada anormal por se tratar do São Caetano, time-sensação do Brasil nas últimas três temporadas. Entra ano e sai ano, apresenta a mesma competitividade capaz de mantê-lo entre as principais forças do futebol nacional. Existe um segredo? "Nenhum, apenas trabalho sério e planejado", responde o técnico Mário Sérgio. O treinador ressalta estrutura física, campo, concentração e estádio, além das condições financeiras do clube como componentes da receita de sucesso. Mesmo as constantes mudanças no elenco não fazem cair a qualidade, porque "têm critério, baseado em bom senso". Mário Sérgio garante que nenhum jogador é contratado sem análise rigorosa de currículo, estado físico e clínico. Por isso, Mário Sérgio mostra otimismo, ao projetar a trajetória de sua equipe no torneio estadual. "Nosso time trabalhou duro durante 20 dias, portanto, estamos bem preparados", comenta, como sinal de que a pré-temporada foi bem aproveitada. O técnico também não se queixa do elenco, tanto que ainda não usou três jogadores considerados de primeira linha: o volante Mineiro, ex-Ponte Preta, o meia Marcinho, que defendeu o Corinthians no Brasileiro de 2002, e o atacante Robert. Os dois últimos estavam com a seleção brasileira sub-23 no Torneio do Catar, no início do trabalho para os Jogos Olímpicos de 2004. O trio em princípio deve continuar apenas treinando. Não há previsão de mudanças para o jogo contra o Corinthians, dia 9. O que é bem coerente com a forma de atuação de Mário Sérgio, que segue a cartilha do futebol, que manda não mudar o time, quando os resultados aparecem. Mário Sérgio, notável e polêmico quando jogava, tem a missão de manter o São Caetano em evidência, como ocorreu sob o comando de Jair Picerni. Por enquanto, cumpre seu papel à risca, pois o time passou a primeira fase do Brasileiro do ano passado e largou bem na competição doméstica. Mas, se seus planos derem certo, finalmente deixará de ser só uma "sensação" para chegar enfim ao título.