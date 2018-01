S. Caetano tenta se manter invicto no ABC O São Caetano só pensa em superar o Vitória, neste domingo, às 16 horas, no estádio Anacleto Campanella, no ABC, na tentativa de manter sua invencibilidade dentro de casa. Até agora foram quatro vitórias e dois empates, que resultaram em pontos importantes e que colocaram o time em sexto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Mas o técnico Mário Sérgio passou a semana alertando seus jogadores para manterem contra o time baiano a "mesma pegada e aplicação" mostrados nas vitórias sobre dois grandes paulistas, o Corinthians e o Santos, ambos por 1 a 0. "Estes jogos com equipes do mesmo nível, às vezes, é ruim para a gente. Sempre falta espaço para jogar", teme o treinador. Mas a força defensiva é inquestionável: a defesa sofreu apenas 12 gols, sendo a melhor da competição. O desafio, desta vez, é marcar gols. As duas vitórias foram conquistadas pelo placar mínimo, o que poderia significar deficiência ofensiva. "Não acredito nisso, porque sempre criamos muitas chances de gols", acredita Marcinho, destaque nas duas vitórias. O atacante Adhemar deve permanecer no banco de reservas, porque ainda amarga a sina de não marcar gols há quase quatro meses. "Espero entrar no segundo tempo e acabar com esta zica" comentou o artilheiro. O único desfalque do time é Marco Aurélio, suspenso por dois jogos pela expulsão diante da Ponte Preta no empate sem gols, dia 31 de maio. Em seu lugar deve entrar Raulen.