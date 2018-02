S. Caetano terá 3 desfalques na Paraíba Com três desfalques, a delegação do São Caetano viajou na tarde desta segunda-feira para a Paraíba, onde na quarta-feira (20h30) enfrenta o Treze, em Campina Grande, pela partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil. O técnico Zetti não contará com o goleiro Silvio Luiz, com o zagueiro Douglas e com o volante Paulo Miranda, todos machucados e que vão ficar se tratando no clube. Estas baixas deixaram o técnico Zetti cauteloso em relação ao time, embora já tenha praticamente definido os eventuais substitutos. Silvio Luiz sente uma contusão no ombro esquerdo e Fabiano vai entrar no seu lugar. Na defesa, a opção natural é a entrada de Gustavo na vaga de Douglas, com uma lombalgia. A idéia, porém, é manter o esquema 3-5-2. O volante Paulo Miranda, com uma lesão muscular, continua de fora. Além das baixas, a comissão técnica vai aguardar uma posição final sobre o meia Marcinho, que viajou mesmo sentindo com o joelho direito inchado, após um choque na vitória de 1 a 0 sobre o Santo André. Se ele participar do treino previsto para esta tarde , já no local do jogo, será confirmado. O meia marcou domingo o gol da vitória, que representou também seu 38º gol com a camisa do clube, onde é o segundo maior artilheiro, sendo superado apenas por Adhemar, com 68 gols. "Estou com dores, mas acho que dá para jogar", comentou Marcinho antes do embarque. Na primeira fase da Copa do Brasil, o São Caetano venceu o Corinthians Alagoano, por 2 a 0, em Maceió, descartando o jogo de volta. O Azulão voltará a jogar pelo Campeonato Paulista, sábado, em casa, diante da Internacional de Limeira. O time é sexto col ocado, com 18 pontos, após a vitória no clássico sobre o Santo André, por 1 a 0.