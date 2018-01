S. Caetano: Tite decide manter o esquema Na reta de definições do Campeonato Brasileiro, o São Caetano empacou. O time perdeu os últimos dois jogos e parece perto de entrar em parafuso justamente quando fazia planos para arrancar em busca dos primeiros colocados. O técnico Tite reconhece as dificuldades, mas acha que chegou o momento do elenco mostrar personalidade e superar os maus momentos. "Estamos jogando sob forte pressão, mas temos que ser mais fortes que esta onda. Os próprios jogadores têm que encontrar uma saída para que o time volte a vencer", explica o técnico, aceitando as críticas feitas ao time nos últimos três jogos, nas derrotas para Paysandu (1 a 0, em Belém) e Figueirense (2 a 0, no ABC) pelo Brasileiro, além da derrota em casa para o Santos, por 1 a 0, pela Copa Sul-Americana. Na prática as derrotas atrapalharam os planos da comissão técnica e da diretoria em relação à maratona de nove jogos em seqüência pelas duas competições. No Brasileiro, o time continua em oitavo lugar, com 45 pontos, mas perdeu pontos preciosos na sua luta de chegar entre os quatro primeiros colocados para disputar a Copa Libertadores em 2004. A derrota para o Santos também vai obrigar o time a ter uma nova postura no jogo de volta, na Vila Belmiro, dia 1º de outubro, valendo uma vaga para a terceira fa se da Sul-Americana. As derrotas podem provocar mudanças no time para o jogo diante do Atlético Mineiro, quinta-feira, em Belo Horizonte. Tite, porém, já revelou que não pretende mudar na estrutura tática, mantendo o 3-5-2 que está, segundo ele, "assimilado pelo elenco".