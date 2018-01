S. Caetano ?trabalha duro? para vencer Santos O técnico Mário Sérgio, do São Caetano, reconhece que o Santos, ao lado do Cruzeiro, é um dos melhores times do Brasil na atualidade. Por este motivo ele acha que seu time precisa tomar todos os cuidados e mostrar ?muito futebol" para segurar o adversário, domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico acredita que só existe uma maneira de segurar o campeão brasileiro. "Trabalhando duro, muito duro". Tanto que o time treinou nesta sexta-feira em dois períodos, acertando os últimos detalhes para segurar o adversário, que deve ser marcado de forma diferente. Embora não confesse, Mário Sérgio armará um esquema especial de marcação sobre os principais jogadores do Santos, como Diego e Robinho. Ninguém, porém, acredita que o Santos vai usar reservas neste domingo, apesar do difícil compromisso pelas semifinais da Copa Libertadores, contra o Independiente, de Medellin, quarta-feira. "Seria bom que eles tirassem seis ou sete titulares, mas seria sonhar alto demais...", brincou Adhemar que não marca gols a mais de 100 dias. Ele deve ser apenas opção no banco de reservas. O time para atuar na Vila Belmiro deve ser praticamente o mesmo que venceu o Corinthians, por 1 a 0, na última rodada. A ausência de Marcelo Mattos que seguiu para a seleção brasileira Sub-20 será suprida pela volta de Marco Aurélio, após cumprir suspens ão automática. Zé Carlos, afastado do time por três jogos devido suspensão, também passa a ser opção. Mas, como de costume, fica impossível descobrir a escalação do São Caetano, que soma 18 pontos e ocupa a décima posição.