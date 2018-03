S. Caetano trabalha para vencer fora Indiferente à confusão causada com a ameaça de paralisação do Campeonato Brasileiro da Série A, o São Caetano se concentra em superar um desafio. Quer aproveitar o jogo contra o Paraná, sábado, às 15h30, em Curitiba, para vencer seu primeiro jogo fora de casa. Até agora foram quatro jogos, com dois empates e duas derrotas. O Azulão empatou na estréia contra o Cruzeiro, em 2 a 2, no Mineirão, e também com o Fortaleza, em 1 a 1, no Ceará. Depois perdeu do Vasco da Gama, em São Januário, por 1 a 0, num jogo em que o exigente técnico Mário Sérgio enalteceu o empenho do time. S ó não fez o mesmo na derrota para o Figueirense, em Florianópolis, por 3 a 0. Para o técnico, "o importante é o time manter seu próprio ritmo. Depois é aproveitar as chances de gols para assegurar a vitória. É questão de tempo", diz Mário Sérgio. Ele não poderá contar com Ramalho e Luis Carlos Capixaba penalizados com o terceiro cartão amarelo na vitória de 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro. Por outro lado, terá as voltas do zagueiro Serginho e do lateral-esquerdo Zé Carlos, que cumpriram suspensão.