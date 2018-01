S. Caetano vai "poupar" selecionáveis Costumeiramente crítico com seus jogadores, o técnico Mário Sérgio não pode fazer nenhum reparo ao time que estreou no Campeonato Paulista com uma vitória convincente sobre a Portuguesa de Desportos, por 3 a 0, domingo, no Canindé. A satisfação é tão grande que ele já antecipou sua decisão de não usar, por enquanto, o meia Marcinho e o atacante Robert, que estavam servindo a seleção brasileiro Sub-23 no Torneio de Catar. Mário Sérgio quer que os dois jogadores cheguem no ritmo físico dos demais e também exagera ao dizer que "eles terão que fazer a pré-temporada". O técnico considerou fundamental o período de 20 dias de preparação e acha que seu time está em boas condições para lutar pela classificação dentro do Campeonato Paulista. O próximo jogo do São Caetano será contra o Botafogo, quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. A idéia é manter a mesma formação que iniciou em São Paulo. O volante Ramalho, vetado antes do jogo com um entorse no joelho, deve mesmo continuar de fora.