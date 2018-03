S. Caetano vai priorizar Libertadores Priorizando totalmente as semifinais da Copa Libertadores da América, a delegação do São Caetano viajou para Belém, no Pará, nesta segunda-feira. O curioso é a forma que a comissão técnica adotou para não desgastar seus jogadores para os jogos contra o América, do México, nos dias 9 e 16. O time titular que estrear na Copa dos Campeões, quarta-feira, contra o Goiás, retornará a São Caetano na quinta-feira. Para o segundo jogo, contra o Atlético-PR, sábado, serão usados os reservas mais os demais jogadores que seguiram para a capital do Pará. Nesta operação estão incluídos 32 jogadores. "Não podemos descuidar da Libertadores. Mas planejamos usar estes dois jogos da Copa dos Campeões como verdadeiros treinos", explicou o técnico Jair Picerni. A divulgação do time titular para a estréia será feita somente momentos antes do jogo, mas existe basicamente uma dúvida. Anaílson pode ser aproveitado no meio-campo ou no ataque. Se atuar mais recuado, Wagner formará o ataque com Somália. Se Anaílson atuar mais avançado, então Serginho reforçará o meio-campo.