S. Caetano vence Corinthians de virada Quem avisa, amigo é. O velho ditado poderia ter sido melhor usado na derrota do Corinthians para o São Caetano por 2 a 1, neste domingo, no estádio Anacleto Campanella. O clube do Parque São Jorge sofreu dois gols de falta, mesmo depois de o técnico Tite sair de campo no intervalo reclamando do excesso de faltas da equipe próximo da área. Mesmo com o resultado negativo, o Timão permanece na oitava colocação, com 65 pontos. Já o Azulão está na briga pelo título e por uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano, em quarto lugar, com 77 pontos. E a equipe do ABC paulista ainda tem a vantagem de enfrentar o Atlético-PR e o Santos nas duas próximas rodadas, respectivamente primeiro e segundo do Brasileirão. O primeiro tempo foi marcado por poucas jogadas de perigo. O São Caetano mostrava mais volume de jogo e o Corinthians tentava chegar ao gol adversário nos contra-ataques. Aos 4 minutos, Coelho cruzou na área, Sílvio Luiz espalmou, Gil tentou no rebote, mas a bola sobrou para Marcelo Oliveira, que mandou por cima do gol. O Azulão respondeu aos 7, numa jogada individual de Fernando Baiano. Ele chutou forte e Fábio Costa espalmou. Aos 9, o Timão teve grande chance com Gil, que bateu cruzado e Jô tentou desviar para as redes, mas a bola saiu. O Corinthians parava o São Caetano nas faltas. E isso irritava o técnico Tite e fazia com que os levantamentos na área se tornassem freqüentes. E a tática alvinegra fazia com que seus jogadores tomassem cartão amarelo: só no primeiro tempo, Marcelo Oliveira, Bebeto, Wendell e Fábio Baiano foram punidos pelo árbitro. "Estamos fazendo muitas faltas perto da área, isso tem de mudar", avisou Tite, na direção do vestiário, após o encerramento do primeiro tempo. E logo aos 6 minutos da segunda etapa, Coelho bateu falta que ele mesmo sofreu de Mineiro e abriu o placar. A partir daí, o Azulão arriscou mais e o Corinthians teve uma chance de ampliar em um contra-ataque que Marcelo Oliveira desperdiçou. E aos 28, falta próximo à área corintiana. Marcinho rolou e Fabrício Carvalho encheu o pé. A bola explodiu na trave direita de Fábio Costa e entrou. Com o empate, o jogo ficou mais movimentado, com as duas equipes insistindo na vitória. Mas aos 41 minutos, logo após entrar em campo, Lúcio Flávio sofreu falta de Marcelo Oliveira. O próprio meia bateu, com estilo, e deu a vitória para o São Caetano. Aos 48, Éder deu uma entrada violenta em Betão. O corintiano Rodrigo foi para cima, deu uma peitada no rival e os dois foram expulsos. "Infelizmente tomamos dois gols de bola parada", lamentou Coelho. Se os jogadores tivessem ouvido o técnico Tite no vestiário, talvez isso não tivesse acontecido.