S. Caetano vence Fla e entra na briga O São Caetano conseguiu hoje entrar na zona de classificação do Torneio Rio-São Paulo ao vencer o Flamengo por 2 a 1 no Estádio Godofredo Cruz, em Campos (RJ). A equipe paulista foi beneficiada pela derrota do Botafogo, por 1 a 0, hoje, para o América e agora ocupa a quarta posição, com 22 pontos. Logo aos três minutos, o atacante Adãozinho tocou para o meia Wágner, que recebeu dentro da área e chutou, obrigando o goleiro Júlio César a fazer uma defesa com os pés. No contra-ataque, Juninho Paulista tocou para o meia Fabiano Cabral, que chutou, mas o goleiro Sílvio Luiz espalmou. No rebote, com o gol vazio, Fabiano acabou "furando a bola". No segundo tempo, aos seis minutos, Wágner chutou e Júlio César defendeu em dois tempos. Aos 27 minutos, Juninho lançou o atacante Andrezinho, que chutou em cima do goleiro. Na jogada seguinte, o lateral-esquerdo Ânderson recuou para o zagueiro Juan, que perdeu a bola para o atacante Brandão. O jogador aproveitou a bobeira e marcou o primeiro gol do São Caetano. A torcida da equipe paulista ainda comemorava o gol quando o lateral esquerdo do Flamengo, se redimindo do lance anterior, arriscou da intermediária e acertou o ângulo do goleiro Sílvio Luís, empatando a partida. O Rubro-Negro ainda teve uma excelente oportunidade, quando Juninho tocou na saída do goleiro e a bola passou rente à trave. Aos 43 minutos, o atacante Somália, sozinho na meia-lua, chutou para fora. Dois minutos depois, a bola sobrou, na entrada da área, para Adãozinho, que chutou e marcou o gol da vitória do São Caetano.