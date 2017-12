S. Caetano vive tempos de declínio ?Cortaram as asinhas do Azulão.? Um dos torcedores-símbolo do São Caetano, Agostinho Folco, de 71 anos, lamenta a situação do seu time no Campeonato Brasileiro, que com 46 pontos e na 16ª colocação está perto da zona de rebaixamento. Presidente da Bengala Azul, torcida organizada formada por aposentados da cidade do ABC paulista, Folco está preocupado com a equipe ? aquela que, em 2000, surgiu das divisões inferiores do futebol para ser campeã paulista em 2004, duas vezes vice-campeã brasileiro e vice da Libertadores. Não é difícil, no entanto, entender porque a sensação futebolística dos últimos anos está em caminhos tão tortuosos. O clube tem atravessado um inferno astral sem fim desde outubro do ano passado, que passa pela morte de duas figuras chaves: a do zagueiro Serginho e a do ex-prefeito de São Caetano do Sul Luiz Olinto Tortorello. As conseqüências da morte do jogador, que tombou no gramado do Morumbi no dia 27 de outubro de 2004, são muito conhecidas. Além do afastamento do presidente do clube, Nairo Ferreira, e do médico Paulo Forte, o São Caetano perdeu 24 pontos por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em 7 de dezembro.Na época, o time disputava uma vaga para a Taça Libertadores. Um dos golpes decisivos para a desestruturação do clube, no entanto, veio no dia 17 de dezembro, com a morte de Tortorello ? um dos fundadores do São Caetano e presidente de honra do time. Aos 67 anos, ele cumpria seu terceiro mandato municipal. O ex-prefeito era o torcedor número 1 da equipe. Fazia questão de ir pessoalmente ao Estádio Anacleto Campanella ? de propriedade municipal, mas cedido por tempo indeterminado ao clube ? quase todos os dias. ?Quando meu pai era vivo, não tinha um treino no qual ele não fosse?, lembra o deputado estadual Marquinho Tortorello, filho do ex-prefeito. O clube se ressente com a ausência do líder. A presença de jogadores do São Caetano na sede da prefeitura era constante. Tortorello fazia questão de convocar os empresários da cidade para investirem no clube. Para o vereador Horácio Neto (PSOL), em seu quarto mandato na Câmara Municipal, é evidente a relação entre o ex-prefeito e o time. ?É só comparar a trajetória do time nos mandatos de Tortorello. Quando ele governava, o time ascendeu.? Tortorello foi prefeito de 1989 a 1992 e emendou dois mandatos, a partir de 1997. Em 1992, o time chegou à Série C do Brasileiro. Só em 1998 conseguiu ser vice e subir de divisão. Mesmo proibido de dirigir o futebol até o fim de 2006, Nairo Ferreira foi reeleito para a presidência do São Caetano por mais cinco anos e não esconde a influência do ex-prefeito no clube. Explica, entretanto, que ele não tomava decisões. ?Mas dava bastante incentivo aos jogadores, que gostavam muito dele.? Nairo acredita que a morte de Tortorello não tem nada a ver com a má campanha do time. ?Lógico que a morte dele foi sentida, mas por toda a cidade.? Para o presidente, a queda de produção da equipe após a morte de Serginho e Tortorello foi uma ?triste coincidência?. ?Todos sentiram a falta de um jogador como o Serginho. Mas não temos de fazer essa associação.? Dos jogadores que estão há um bom tempo no elenco, o zagueiro Thiago, há dois anos e meio no clube, segue a linha de raciocínio de Nairo, mas concorda que foram duas perdas muito sentidas. ?A morte do prefeito, do Serginho, tudo isso afetou bastante.?