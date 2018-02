S. Carlos comemora título da Segundona A cidade de São Carlos, na região central do Estado e distante 245 Km da capital, está em festa pelo título estadual da Segunda Divisão conquistado sábado pelo São Carlos ao vencer o Osvaldo Cruz, por 2 a 0, na decisão da temporada. Os dois times já tinham garantido o acesso para a Série A-3 em 2006, juntamente com Santacruzense e São Bernardo. A festa começou no Estádio Luizão e se espalhou pela cidade, que se sentia abandonada desde a extinção do Grêmio Sãocarlense, em 2003. O São Carlos Futebol Ltda foi fundado em novembro de 2004, recuperando a credibilidade do futebol da cidade, de 220 mil habitantes, abalado por péssimos dirigentes. Com a campanha do time, a média de público foi a maior na competição, em torno de 3.200 por jogo. "Nosso objetivo é restabelecer o futebol profissional na cidade", reafirma o presidente Júlio Bianchim. Ele sabe que o time precisará crescendo e se profissionalizando cada vez mais. O Paulista da Série A-3, ao contrário da Segunda Divisão, que limita a participação para atletas com até 23 anos, permite a participação de jogadores profissionais de todas as idades.