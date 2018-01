S. Cristovão quer faturar com Ronaldo Imagine se o Santa Cruz resolvesse cobrar uma porcentagem pela venda do passe do atacante Rivaldo, do Barcelona, da Espanha, para o Milan, da Itália, a título de ressarcimento, por ter revelado o atleta para o mundo do futebol. Uma atitude absurda? Um dia, talvez, tenha sido. Afinal não é que o São Cristovão está com uma ação na Fifa pedindo uma indenização ao Real Madrid, que adquiriu o passe do atacante Ronaldo, o Fenômeno, neste ano! O clube da Rua Figueira de Melo, localizado no bairro de São Cristovão, zona norte, e campeão Estadual em 1926, entrou há dois meses com uma ação na entidade máxima do futebol, por causa da venda de Ronaldo para o Real Madrid. O pedido teve por base o regulamento publicado pela Fifa sobre o Estatuto de Transferências de Jogadores, em setembro de 2001. Leia mais no Estadão